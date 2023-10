Trabis am Wochenende im Vogtland auf Tour

Auf dem Programm des Vereins Trabi Tour aus Limbach-Oberfrohna stehen die Göltzschtalbrücke und die Drachenhöhle Syrau.

Mitglieder des in Limbach-Oberfrohna beheimateten Vereins Trabi Tour Sachsen sind an diesem Wochenende im Vogtland unterwegs. Die etwa 34 Mitreisenden, darunter auch mehrere Kinder, treffen sich am Freitagabend im Schullandheim im vogtländischen Limbach, wie Sabine Sonntag vom Verein mitteilte. Am Samstagvormittag wird die Trabi-Freunde von dort...