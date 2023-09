Umsatzrekord im Jubiläumsjahr: Was der Trafobau Neumark vorhat, um Branchenprimus zu bleiben

Der führende Hersteller von Ölverteiltrafos feiert sein 30-Jähriges mit gleich zwei großen Partys. Und ganz guten Aussichten - wie der neue Chef bei Party eins skizzierte.

Wenn die Schalmeienkapelle Reichenbach auftritt, gibt‘s etwas Großes zu feiern. So ist das auch am Samstag, wenn die Beschäftigten des Trafobaus Neumark am Nachmittag mit ihren Familien und Gästen an der Ohmstraße Party machen. Gefeiert wird mit Firmenrundgang, Schauvorführungen, Puppentheater sowie den Schlagerstars Marie Reim und Safya...