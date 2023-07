Unfall in Netzschkau mit drei Verletzten

Ein Auffahrunfall an einer Baustelle in Netzschkau hatte am Sonntag Folgen. Wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte, war ein 22-jähriger Mann mit seinem Kia auf der Staatsstraße 295 zwischen Netzschkau und Reichenbach unterwegs. Gegen 13.45 Uhr musste er mit seinem Fahrzeug an einer baustellenbedingten Ampel kurz nach dem Abzweig...