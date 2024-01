Unfall in Reichenbach mit Leichtverletzten: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Obermylauer Weg sind ein VW und ein Simson-Moped zusammengestoßen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall vom Mittwoch, den 3. Januar. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem VW den Obermylauer Weg in Richtung Dammsteinstraße, um in die Straße einzufahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigtes Simson-Moped, das auf der Dammsteinstraße in Richtung Mylau fuhr. Der Moped-Fahrer (15 Jahre)...