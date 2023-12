Unfall mit vier Autos in Lengenfeld: 16.000 Euro Schaden

Die Kollision ereignete sich am Dienstag. Verletzt wurde niemand.

Mit rund 16.000 Euro gibt die Polizei die Schadenshöhe für einen Unfall an, der sich am Dienstagvormittag in Lengenfeld ereignet hat. Gegen 9.20 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Skoda rückwärts aus einer Einfahrt auf Höhe der Brunnenallee in den fließenden Verkehr der Bahnhofstraße/S 293. Dabei kollidierte er mit dem nahenden Hyundai...