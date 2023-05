Unfall nach Vorfahrtsfehler

Einen Sachschaden von 12.000 Euro hat es am Montag bei einem Unfall in Reichenbach gegeben. Laut Polizei befuhr gegen 17.30 Uhr ein 48-Jähriger mit einem VW die Zwickauer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Zwickauer Straße/Bebelstraße musste er an einem Stop-Schild anhalten. Danach wollte er die Bebelstraße geradeaus überqueren....