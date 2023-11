Unfallfahrer flüchtet nach Zusammenstoß in Mylau

Auto streift offenbar am Straßenrand geparkten Wagen.

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Montag, 6. November, im Reichenbacher Ortsteil Mylau einen anderen Wagen beschädigt, hat die Polizei berichtet. Die Beamten sind auf der Suche nach dem Unfallfahrer, der verschwunden ist. Der Unfall ist in der Zeit zwischen 10 und 10.35 Uhr geschehen. In diesem Zeitraum war ein Ford an der...