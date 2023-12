Verdiente Bürger im Lengenfelder Stadtrat geehrt

Viel Beifall für die Bürgerpreisträger - die in Vereinen der Stadt und den Ortsteilen seit Jahr und Tag unbezahlbare Arbeit leisten.

Unter viel Beifall aus den Reihen der Stadträte sind am Montagabend in Lengenfeld die Bürgerpreise der Sparkassenstiftung verliehen worden. Bürgermeister Volker Bachmann und Jana Höppner von der Sparkasse würdigten das ehrenamtliche Engagement der fünf Preisträger in Vereinen der Stadt sowie der Ortsteile.