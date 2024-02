Vernissage im Neuberinhaus Reichenbach: Was bleibt von uns?

Ausstellung unter dem Titel „Hinterlassen“ vereint Werke von Tanja Pohl

Am Freitag, 16. Februar, 19 Uhr eröffnet die Kunsthalle Vogtland ihre neue Ausstellung im Foyer des Neuberinhauses Reichenbach. Sie trägt den Titel „Hinterlassen“ und vereint teils großformatige Arbeiten der 1985 in Lengenfeld geborenen und in Greiz lebenden Künstlerin Tanja Pohl. In ihren Gemälden, Grafiken und Installationen geht es vor...