Vogtland-Philharmonie eröffnet Saison der Sinfoniekonzerte mit Brahms und Bartók in Reichenbach

Das erste Konzert ist am Mittwoch im Neuberinhaus und am Freitag in der Greizer Vogtlandhalle zu erleben.

Mit dem Violinkonzert D-Dur op. 77 von Johannes Brahms eröffnet die Vogtland-Philharmonie am Mittwoch, den 20. September, im Neuberinhaus Reichenbach und am folgenden Freitag in der Vogtlandhalle Greiz um jeweils 19.30 Uhr die neue Sinfoniekonzert-Saison. Als Solistin ist die erst 30-jährige Wiener Professorin Ioana Cristina Goicea zu Gast, die...