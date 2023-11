Vogtland-Philharmonie lädt zum 3. Sinfoniekonzert nach Reichenbach und Greiz

An beiden Abenden kann das Publikum die serbische Pianistin Anika Vavić erleben.

In dieser Woche steht das 3. Sinfoniekonzert der Vogtland-Philharmonie auf dem Spielplan. Am Mittwoch tritt das Orchester im Neuberinhaus von Reichenbach auf, am Freitag in der Vogtlandhalle Greiz. Beide Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Jeweils ab 18.45 Uhr findet in beiden Häusern eine Einführung zu dem Konzert statt. Auf dem Programm...