Vogtlandkreis: Kultur kostet immer mehr

Der Landkreis zahlt 2023 eine höhere Umlage an den Kulturraum Vogtland-Zwickau. Vor allem ein Argument hat die gewählten Bürgervertreter in dem Gremium überzeugt.

Der Vogtlandkreis hat seine Kulturumlage an den Kulturraum Vogtland-Zwickau erhöht. Knapp 112.000 Euro fließen in diesem Jahr mehr als ursprünglich geplant. Insgesamt zahlt der Landkreis in diesem Jahr damit eine Umlage von mehr als 2,2 Millionen Euro an den Kulturraum. Der Kreisausschuss hat einer entsprechenden Vorlage einstimmig zugestimmt.