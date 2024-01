Vogtlandkreis steckt 2024 rund 6 Millionen Euro in den Kreisstraßenbau

Auf der Liste stehen Vorhaben in Neumark, Oelsnitz, Sohl und Plauen.

Etwas mehr als 6 Millionen Euro plant der Vogtlandkreis in diesem Jahr für die Instandsetzung von Kreisstraßen ein. Das sind laut Mitteilung der Kreisverwaltung rund 1,6 Millionen Euro weniger als 2023. Für rund 2,9 Millionen Euro soll die Oberneumarker Straße in Neumark gebaut werden. 2,2 Millionen Euro investiert der Landkreis in die...