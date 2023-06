Volksaufstand 1953: Als Rotarmisten einen Reichenbacher erschossen

Als im Juni 1953 Menschen in der ganzen DDR gegen die Regierung auf die Straße gingen, wurde auch in Reichenbach der Ausnahmezustand verhängt. Von Todesopfern ist jedoch bislang nichts bekannt. Doch zumindest ein Reichenbacher kam offenbar im Zuge des Volksaufstandes zu Tode - allerdings nicht im Vogtland, sondern in Brandenburg. Ein Aktenfund...