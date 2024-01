Vollsperrung: In Mylau stürzt eine Brache ein

An der Ecke Herbert-Andreae-Straße/Ringstraße sind Mauerteile herabgefallen und haben geparkte Autos beschädigt. Die Stadt lässt die Wohnbrache abreißen.

Wegen einer einstürzenden Wohnbrache ist die Einmündung Ringstraße/Herbert-Andreae-Straße im Ortsteil Mylau am Freitag voll gesperrt worden. Am Eckhaus Herbert-Andreae-Straße 2 stürzte in der Nacht zum Freitag eine Seitenwand im Dachgeschoss des Eck-Zwerchgiebels ein, teilt die Stadtverwaltung mit. Mauerwerksteile fielen auf den Gehweg und...