Von Netzschkau nach Neustrelitz: Der Maler und Grafiker Joachim Lautenschläger begeht seinen 80. Geburtstag

Am heutigen Samstag feiert Joachim Lautenschläger seinen 80. Geburtstag. Obwohl er dem Vogtland mit dem Studium den Rücken kehrte, gab es immer wieder Verbindungen in die alte Heimat.

Der in Zwickau geborene Maler und Grafiker Joachim Lautenschläger ist in Netzschkau aufgewachsen, dort und in Reichenbach zur Schule gegangen. Nach Besuch der Erweiterten Oberschule und einem Abschluss als Lokschlosser mit Abitur absolvierte er den Armeedienst. Er studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo er bei...