Vorträge: Neues aus der Lengenfelder Stadtgeschichte

Drei an der Historie Interessierte widmen sich in Kurzvorträgen ihren jeweiligen Forschungsgebieten. Warum der Gedanke „Heimatgeschichte ist nur was für Ältere“ ein Irrglaube ist.

Drei Männer - drei Kurzvorträge. Das ist das Konzept des Veranstaltungsabends am Freitag im Museum, zu dem der Förderverein ab 18 Uhr einlädt. Der Vorsitzende des Fördervereins, Markus Stark, der sich in seiner Freizeit mit Familienforschung beschäftigt, stellt dabei neue Erkenntnisse zur Gasexplosion an der unteren Schule vor 99 Jahren... Drei Männer - drei Kurzvorträge. Das ist das Konzept des Veranstaltungsabends am Freitag im Museum, zu dem der Förderverein ab 18 Uhr einlädt. Der Vorsitzende des Fördervereins, Markus Stark, der sich in seiner Freizeit mit Familienforschung beschäftigt, stellt dabei neue Erkenntnisse zur Gasexplosion an der unteren Schule vor 99 Jahren...