Vortrag läutet Kirchjubiläum ein

Reichenbach.

Der Vortrag der Lambziger Autorin Petra Steps "Jüdisches Leben in Reichenbach und danach" am Mittwoch, 19 Uhr in der Peter-Paul-Kirche ist Auftakt einer Veranstaltungsreihe zum Jubiläum 300 Jahre Wiederaufbau der Peter-Paul-Kirche. Zentrale Festveranstaltungen gibt es Anfang Juni. So am 2. Juni, 19 Uhr in der Kirche mit anschließendem Essen auf dem Kirchplatz. Der 3. Juni beginnt 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst mit Singspiel, im Anschluss Markt an der Kirche mit Händlern, Karussell, Traditionsfeuerwehr, Bühnenmusik, Kinder-Entdeckungstour und Turmbesteigung. Tags darauf findet ein musikalischer Festgottesdienst mit der Vogtland Philharmonie statt. Bereits am 31. Mai, 19 Uhr gibt es eine Lesung mit Kabarettist Bernd Lutz Lange. Weitere Veranstaltungen sind geplant. (gem)