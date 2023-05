Wanderung rund um die Göltzschtalbrücke

Reichenbach.

Zum 45. Mal lädt der Vogtländische Gebirgs- und Wanderverein "Göltzschtalbrücke" Reichenbach für diesen Samstag zur Sport- und Familienwanderung "Rund um die Göltzschtalbrücke" ein. Treffpunkt ist am Wasserwerk im Park der Generationen. In der Zeit ab 8 und bis 9.30 Uhr können die Teilnehmer auf Tour gehen. Zur Auswahl dafür stehen eine 7, eine 13 und eine 20 Kilometer lange Strecke. Alle Touren sind markiert. An Kontrollpunkten halten die Vereinsmitglieder Verpflegung für Wanderer bereit. Die 7-Kilometer-Strecke führt zum Hirschstein in Mylau, durch das Walkholz, am Raumbach entlang und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wer sich für eine der beiden längeren Strecken entscheidet, passiert unter anderem den Höhenweg in Obermylau, läuft durch die Göltzschtalbrücke, den Wudel, über Reinsdorf und Friesen und wieder zurück nach Reichenbach. Alle Teilnehmer erhalten, am Ziel angekommen, eine Urkunde, die auch als Beleg für die Bonus-Abrechnung bei der Krankenkasse geeignet ist. (sia)