Warum der Freizeitpark Plohn im Winter nicht öffnet

Während andere Vergnügungsparks zumindest zeitweise mit Winterzauber und Co. locken, ist im Plohnbachtal Pause. Das hat seine Gründe. Doch: Sag niemals nie.

Von den 25 beliebtesten Freizeitparks in Deutschland haben 14 auch im Winter geöffnet, zumindest zeitweise. Die Palette reicht vom Europa-Park in Rust über das Phantasialand in Brühl bis zum Taunus-Winterwunderland bei Wiesbaden. Neu in diesem Winter dabei sind der Movie Park Germany in Bottrop und das Legoland in Günzburg. Auch der...