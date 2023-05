Warum Postkarten aus dem Italien-Urlaub so lange unterwegs sind

Eine rüstige 84-jährige Reichenbacherin kam vorige Woche in die Lokalredaktion der "Freien Presse" am Reichenbacher Markt und machte ihrem Ärger Luft. "Ich war Anfang April im Urlaub am Gardasee, habe dort vier Postkarten im Hotel abgegeben und weitere vier bei einem Ausflug nach Venedig abgeschickt. Stellen Sie sich mal vor: Es kommt nichts an....