Weihnachtsbaum schwebt vorm Reichenbacher Rathaus ein

Die 18 Meter hohe Fichte wurde an der Burgstraße gefällt. Vier Bäume zieren in der Adventszeit die Stadt. Pyramide und Lichterbögen folgen.

Die Adventszeit kann kommen. Vor dem Reichenbacher Rathaus steht seit Donnerstagvormittag der traditionelle Weihnachtsbaum. Die 18 Meter hohe Fichte war in der Früh in der Burgstraße 112 a gefällt und dann in die Innenstadt transportiert worden. Am Haken von Autokran Gisela von der Firma Dach Komplett aus Neumark wurde der mit der Motorsäge...