Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Reichenbach.

Unbekannte hatten es in Reichenbach auf einem Transporter abgesehen, in dem Werkzeug lagerte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drangen bereits in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, Unbekannte in den Transporter ein, der an der Humboldtstraße abgestellt war. Daraus entwendeten die Täter diverses Werkzeug der Marken Makita und Festool im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 03744 2550 um Hinweise möglicher Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. (us)