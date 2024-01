Wettbewerb „Jugend musiziert“ beginnt in Reichenbach mit Regionalausscheid

Das Vorspiel ist öffentlich, der Eintritt frei.

Mit den Regionalausscheiden beginnt an diesem Wochenende der 61. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Wie in den Vorjahren werden die Wertungsvorspiele in Südwestsachsen in Reichenbach, Zwickau und Plauen ausgetragen, teilt die Musikschule Reichenbach mit. Am Wochenende ist die Stadt Gastgeber. Am Samstag absolvieren ab 9 Uhr 18 Gitarristen...