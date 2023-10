Wohnungsbrand in Reichenbach fordert zwei Verletzte

Am Schönbacher Marktsteig verursachte ein Feuer einen Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in Reichenbach: Aus bislang unbekannten Gründen kam es in einem Mehrfamilienhaus am Schönbacher Marktsteig zu einem Wohnungsbrand. Der Alarm wurde gegen 15.30 Uhr ausgelöst. Die zwei Mieter der Wohnung des betroffenen Mehrfamilienhauses erlitten dabei eine Rauchgasintoxikation und wurden in einem...