Zeitungen erhalten nach dem Lesen bei der Lebenshilfe Reichenbach ein zweites Leben

Ein ganz normaler Arbeitstag in der Werkstatt der Lebenshilfe in Reichenbach: Catherine setzt sich an einen der Arbeitsplätze und faltet eine Seite der „Freien Presse“. Dann wählt sie ein Bild aus und klebt es auf den Zeitungsausschnitt. Mit Bleistift und Lineal wird millimetergenau angezeichnet, Überschüssiges weggeschnitten, wieder...