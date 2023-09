Zum Tag der Flüsse: An der Mylauer Göltzsch gibt‘s Heimatkunde zum Mitlaufen

Wie gefährlich sind Wehre wirklich? Welche Tiere leben in der Göltzsch? Solche und noch viel mehr Fragen werden am Samstag beantwortet - Kinder sind besonders gern gesehen.

Regina Möller vom Fremdenverkehrsverein Nördliches Vogtland wendet sich zum Internationalen Tag der Flüsse mit einem ganz speziellen Angebot vor allem an Kinder. Die Stadtführerin nimmt den Tag zum Anlass für einen Rundgang am Samstag entlang der Ufer der Mylauer Göltzsch. Treffpunkt für die etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch nehmende...