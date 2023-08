Zwei Leichtverletzte bei Kollision auf A 72 bei Lengenfeld

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 26.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der A 72 im Bereich der Ortslage Lengenfeld ereignet hat. Wie die Polizei berichtete, waren gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn drei Autos in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Treuen kam...