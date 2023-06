Murrelektronik: Stollberger Technik, globale Kundschaft

Es ist eine einzigartige Geschichte, die das Unternehmen in Stollberg geschrieben hat: Murrelektronik ist seit fast 50 Jahren in der Automatisierungsbranche tätig - und davon 30 Jahre in Sachsen.

Im erzgebirgischen Stollberg. Mit 30 Mitarbeitenden fing im Juni 1993 alles an. Heute ist Murrelektronik Stollberg das Kompetenzzentrum der Global Business Unit Connectors und mit mehr als 650 Mitarbeitenden einer der größten Industriearbeitgeber der Region.

Vom Produktmanagement, über die Entwicklung bis zur Produktion: Gemeinsam werden hier Steckverbinder und Anschlusstechnik für Kunden aus aller Welt entwickelt und produziert. Das international agierende Familienunternehmen bietet interessante Zukunftsperspektiven und hebt sich durch die Vielfalt an Produkten sowie durch das Leistungsportfolio vom Markt ab.

Der Standort Stollberg steht für die Ausarbeitung neuer Standards für Steckverbinder und die Optimierung von Steckverbinder-Kombinationen hinsichtlich Funktion, Anwendbarkeit und Material zum Mehrwert der Kunden. Daraus resultieren am Standort die Fertigung von über 50.000 verschiedene Produktvarianten und eine jährlich verarbeitete Kabellänge, die mehr als zweimal um den Äquator reicht.

Die Produktionsprozesse werden dabei kontinuierlich optimiert, um die stetig steigende Anzahl von Steckverbinder-Köpfen produzieren und liefern zu können. Gemeinsam werden auch Innovationen vorangetrieben: Denn Murrelektronik entwickelt unter anderem Digitallösungen für die nahtlose elektrische Installationstechnik.

Weltweit firmieren, lokal agieren: Murrelektronik in Stollberg ist Teil eines internationalen Produktionsnetzwerkes und Kompetenzzentrum für Steckverbinder. Um das Werk fit für die Zukunft zu machen, wurde in den vergangenen Jahren viel in den Standort investiert - sowohl baulich als auch in modernste Ausrüstung.

Zeitgemäßes Arbeiten steht im Fokus. Murrelektronik in Stollberg zeigt sich familienbewusst. "Fachkenntnis und die erzgebirgische Mentalität - dafür steht unser Standort in Stollberg", sagt Personalchefin Anika Heiden. "Sich als Teil der "Murr" zu sehen, macht unsere Mitarbeitenden stolz. Sie schätzen ihren krisensicheren Job, das zuverlässige Miteinander und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie."

Für Studenten ermöglicht Murrelektronik Auslandsaufenthalte. Das Unternehmen ist Praxispartner für Studierende außerhalb Sachsens. Alle Mitarbeitenden genießen Gesundheits- und Sportangebote, können Fahrräder günstig leasen, treffen sich in der guten Kantine zu Frühstück, selbstgekochtem Mittagessen oder gesunden Snacks.

