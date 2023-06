Die Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG, die bereits seit mehr als 160 Jahren erfolgreich zu ihren Werten steht, prägt die Region

Das Unternehmen bekennt sich zu seinen Werten. Dazu gehören die Hilfe zur Selbsthilfe, die regionale Verantwortung und die Ausrichtung, eine Bank auf Augenhöhe zu sein.

Die Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG ist dabei so modern wie nie zuvor. Sie fördert mit Selbstverständnis und Hingabe zur Region, Vereine und soziale Einrichtungen. Jedes Jahr werden so mehr als 20.000 Euro bereitgestellt - zu verschiedensten Zwecken, von der Ausstattung der Feuerwehr über Sportequipment von Vereinen bis zur Unterstützung der Tafeln.

Gleichzeitig engagieren sich die Mitarbeitenden für Nachhaltigkeit auf vielen Wegen - diese reicht vom eigenen Bienenvolk bis zur nachhaltigen Bildung für junge Menschen. Kindern einen naturnahen Zugang zu gewähren, zeichnet das Denken aus.

Die Bank ist eine Einrichtung "zum Anfassen". Man erlebt das Team bei den regionalen Läufen und kann sich sogar mit dem Vorstand sportlich messen. Die Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG prägt als Hauptsponsor des bekannten "Meerathons" eines der großen Laufevents in der Region.

"Wir sind Hausbank in unserer Heimat, packen an und sind attraktiver Arbeitgeber." So lautet das Leitbild des Unternehmens.

Die Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG ist zuverlässiger Partner und finanzieller Lebensbegleiter für ihre Mitglieder und Kunden. Sie ist immer da, wo die Firmen- und Privatkunden sie brauchen: Nicht nur in den Geschäftsstellen, sondern auf Wunsch auch direkt vor Ort.

"Heimat und Verantwortung sind für uns wichtige Säulen unserer Unternehmensphilosophie. Wir stehen in Konkurrenz zu vielen anderen - mitunter auch neuen - Anbietern von Finanzdienstleistungen. Unser Credo bleibt: Modern ist eine Bank, die nicht auf neu macht, sondern Sinn macht.", erklären die Vorstände Gunnar Thiele und Torsten Oebser.

