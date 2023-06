Crowdfunding heißt das Zauberwort: Große Ideen wachsen durch viele Menschen, die manchmal nur kleines Geld beisteuern.

"Viele schaffen mehr": So heißt die Crowdfunding-Initiative der Volksbanken Raiffeisenbanken, die es bereits seit zehn Jahren gibt. Seit dem Start im Jahr 2013 haben sich bundesweit etwa eine Million Unterstützende beteiligt, um Projekte in die Tat umzusetzen, für die ansonsten das Geld gefehlt hätte. Etwa 60 Millionen Euro wurden für den guten Zweck gesammelt.

Seit 2017 ist auch die Volksbank Chemnitz mit ihrer eigenen Crowdfunding-Plattform aktiv und hat die regionalen Vereine mit 800.000 Euro unterstützt. So konnten bereits mehr als 120 Projekte umgesetzt werden.

Spielplatz, Sportfeld und Musikverein

Ein neuer Spielplatz für das Kinder- und Jugendhaus, ein regionales Musikfestival oder die Anschaffung neuer Geräte für den Sportverein - für die Umsetzung vieler wichtiger Projekte fehlt oft das Geld.

Auf www.viele-schaffen-mehr.de stellen gemeinnützige Organisationen ihre Projekte kostenlos online vor und werben in einer dreimonatigen Finanzierungsphase Spendengelder ein.

Der Erfolg ist nahezu sicher: Insgesamt 96 Prozent aller eingereichten Projekte wurden erfolgreich finanziert und zeitnah umgesetzt.

Die Volksbank Chemnitz hat sich der Initiative im Jahr 2017 mit ihrer eigenen Crowdfunding-Plattform angeschlossen. Auf www.viele-schaffen-mehr.de/volksbank-chemnitz können regionale gemeinnützige Vereine und Organisationen ihre Vorhaben als Projekt online einstellen und für Unterstützung werben, und das kostenlos. So kommt jeder Euro, der gespendet wird, in voller Höhe dem Projekt zugute.

Mittlerweile konnten auf diesem Wege 122 Projekte umgesetzt werden. Auch die Volksbank Chemnitz hat sich finanziell beteiligt und die Projekte mit rund 150.000 Euro unterstützt.

Foto: Volksbank Chemnitz/Tomas Rodriguez

"‘Viele schaffen mehr‘ ist das digitale Abbild des genossenschaftlichen Gedankens ‚Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele‘, und das funktioniert auch 170 Jahre nachdem die Idee geboren wurde, noch immer", freut sich Vanessa Wegner, die die Crowdfunding-Plattform für die Volksbank Chemnitz betreut.

"Als Genossenschaftsbank fühlen wir uns nicht nur unserer Region verbunden, wir sind ein Teil von ihr, denn auch viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ehrenamtlich in Vereinen tätig. Mit unserer Crowdfunding-Plattform helfen wir, dass das Vereinsleben bestehen bleibt und fortgeführt werden kann, gerade nach den Einschränkungen der Corona-Zeit" erläutert Vanessa Wegner weiter.

Gemeinnützig, lokal und großzügig

Einzige Voraussetzungen, um ein Projekt einstellen zu können: Die Organisation hinter dem Projekt muss als gemeinnützig anerkannt sein und das Projekt im Geschäftsgebiet der Volksbank Chemnitz liegen.

"Mit ‚Viele schaffen mehr‘ haben wir unsere Unterstützung für die Vereine neu ausgerichtet. Jeder kann ein Projekt einstellen und transparent nachvollziehen, wie hoch unser Co-Funding-Beitrag ausfällt. Und die Allgemeinheit entscheidet durch ihr Spendenverhalten, welche Projekte erfolgreich werden. Das ist der gelebte Genossenschaftsgedanke der Hilfe zur Selbsthilfe und gelebte Demokratie. Und der Erfolg ist beeindruckend. Jedes einzelne Projekt und jeder einzelne Unterstützende trägt dazu bei, die Gemeinschaft in der Region zu stärken", so Vanessa Wegner.

Sollte dennoch ein Projekt einmal nicht voll finanziert werden, so erhalten alle Unterstützenden ihre Spende in voller Höhe zurück.

"Als regionale Genossenschaftsbank sind Sicherheit und Transparenz für uns unverzichtbar", führt Vanessa Wegner aus. "Gerade in Zeiten, wie diesen, in denen das Geld knapper wird, sollen die Unterstützenden wissen, dass ihre Spendengelder sicher sind und auch in voller Höhe bei den Projekten ankommen."

Eine Übersicht über alle regionalen Projekte ist transparent online einsehbar unter der Internetadresse www.viele-schaffen-mehr.de/volksbank-chemnitz.

Crowdfunding ist der gelebte Genossenschaftsgedanke und eine gute Hilfe zur Selbsthilfe.

▸ Dieser Artikel ist Teil unseres Spezials "Sachsen: Die Heimat großartiger Ideen"