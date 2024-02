Reise-Experten aus Niederwiesa: Besuchen Sie das Reisebüro Happyday

Unsere Urlaubstage sind mehr als eine Abwechslung vom Alltag, mehr als ein entspannter Tapetenwechsel. Es geht um das Erleben neuer Eindrücke, das Entdecken anderer Kulturen, eine gute Zeit gemeinsam mit vertrauten Menschen und solchen, die man auf Reisen kennenlernt.

Unsere Urlaubstage sind mehr als eine Abwechslung vom Alltag, mehr als ein entspannter Tapetenwechsel. Es geht um das Erleben neuer Eindrücke, das Entdecken anderer Kulturen, eine gute Zeit gemeinsam mit vertrauten Menschen und solchen, die man auf Reisen kennenlernt. Damit die Urlaubsreise auch zur schönsten Zeit des Jahres wird, gibt man diese Pläne am besten in vertrauensvolle Hände. Mehr als 1.500 Stammkunden von Chemnitz bis Freiberg verwirklichen ihren Traum vom perfekten Urlaub mittlerweile im Reisebüro Happyday in Niederwiesa, dessen Team auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurückblicken kann.

Urlaub in den Bergen oder doch lieber ans Meer?

Foto von Brian de Karma via Pexels: https://www.pexels.com/de-de/foto/graue-strasse-und-grune-berge-1687122/

Allen voran Gründerin Annette Ebert, die in der Wendezeit zwischen Ost- und D-Mark-Zeiten ihre Leidenschaft zum Beruf machte. Sie weiß: "Auf die Kleinigkeiten und individuelle Angebote kommt es bei einer Reise an. Das macht zwar viel Arbeit, aber genau das schätzen unser Kundinnen und Kunden." So wird der Name zum Programm: Happydays - glückliche Tage - sind in diesem Reisebüro nordöstlich von Chemnitz nicht einfach nur ein Slogan, sondern ein Versprechen. Ob Busreisen, Gruppenreisen, Erlebnistouren oder Geburtstagsfahrten, ob Städtereise mit Stadtführung und Sehenswürdigkeiten oder Natur pur von der Ostsee bis zu den Bergen - jedes Angebot ist das Resultat einer jahrelangen Erfahrung.

Unvergessliche Erlebnistouren von den Bergen bis zum Meer

Mit viel Liebe zum Detail planen die Reise-Experten jährlich faszinierende Erlebnistouren im exklusiven Happyday-Reisebus, die zusammengefasst in einem aktuellen Katalog Lust auf Ziele in Sachsen, Deutschland und darüber hinaus machen. Tagesfahrten - die kleinen Urlaube für zwischendurch - führen 2023 beispielsweise ins MDR-Studio nach Leipzig, zur Semperoper in der historischen Dresdner Altstadt oder versprechen Badespaß im Tropical Island. Die Angebote an Busreisen reichen von der Seenrundfahrt über das Weindorf-Erlebnis bis hin zum Aufenthalt im Wellness-Hotel.

Darüber hinaus hält der Erlebnistouren-Katalog für 2023 auch spannende Mehrtagesfahrten bereit. Zu Ostern geht es beispielsweise für fünf Tage gemeinsam an den Zechliner See im idyllischen Rheinsberger Seengebiet. Danach gibt es abwechslungsreiche Tage im Spreewald zu erleben. Auch Ostsee-Erlebnisse am Stettiner Haff warten auf Menschen, die unsere Natur in all ihren Facetten spüren möchten. Die diesjährige Pfingstreise führt ins Salzburger Land und für den klassischen Badeurlaub geht des ins traumhafte Kroatien, wo es neben Sonne, Strand und Meer noch viel mehr zu entdecken gibt.

Abwechslungsreich geht es weiter, musikalisch zum Beispiel: So führt eine Busreise im Sommer unter anderem nach Maastricht, wo ein Sommerabendkonzert mit André Rieu zu den Reise-Highlights gehört. Und im November verzaubert der Starlight-Express in Bochum die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser exklusiven Musicalreise. Oder wollen Sie doch lieber dem Klang der Wellen lauschen? Kein Problem! Wohnen mit Ostseerauschen steht Ende August auf dem Programm des Reisebüros Happyday. Bei diesem Top-Reiseziel auf der Insel Rügen gehört neben den traumhaften Stränden und maritimen Köstlichkeiten natürlich auch ein Besuch der Störtebeker Festspiele zum absoluten Muss.

Von fernen Top-Reisezielen und liebevollen Überraschungen

Ist das Fernweh noch ein bisschen größer, hat das Happyday-Team genau das richtige Rezept: Eine Reise nach Italien, genauer gesagt in die Toskana mit einem Abstecher auf die Insel Elba. "Viele Leistungen sind im Preis inklusive", sagt Annette Ebert. "Da machen wir keinen Unterschied, ob es sich um Tagesfahrten innerhalb von Sachsen, um den Deutschland-Urlaub oder die Gruppenreise in ferne Länder handelt. Jede Reise soll zum Wohlfühlurlaub werden", betont sie. Ein entspannter Urlaub beginnt für sie schon im 4-Sterne-Reisebus, wo eine persönliche Betreuung durch die kompetente Reisebegleitung ganz selbstverständlich dazugehört.

Kleine aber feine Gesten, die persönliche Betreuung, eine gute Portion Spaß und die ein oder andere Überraschung machen in ihrer Gesamtheit die Einzigartigkeit der Reisen des Reisebüros Happyday aus.

Venedig ist immer eine Besuch wert.

Foto von Pixabay: https://www.pexels.com/de-de/foto/orange-motorboot-zwischen-mittelhohen-gebauden-208701/

Apropos Überraschung: Traditionell am Anfang und am Ende einer Reisesaison weiß nur das Happyday-Team, wohin die Reise geht. Pfiffige Reise-Experten können die Ziele allerdings erraten, denn Annette Ebert und ihr Team streuen beim Rätselraten nur allzu gerne kleine Hinweise. "Die Beschreibungen des Reiseziels und einige ausgewählte Bilder lassen im Katalog erahnen, wohin es geht. Viele unserer Stammkundinnen und -kunden lassen sich aber lieber überraschen", lacht Annette Ebert, die auch bei der diesjährigen Sommerüberraschung für Senioren wieder in Rätseln spricht. Wohin die Reise auch geht, Teilnehmer können sicher sein, dass nirgendwo Abstriche gemacht werden - erst recht nicht beim Hotel. "Auf gute Hotels legen wir sehr viel Wert. Schließlich entscheidet die Unterkunft maßgeblich darüber, ob der Urlaub am Ende wirklich zum Wohlfühlurlaub wird."

Tipp: Gruppenreise für besondere Anlässe ganz individuell

Neben den eigenen Urlaubsplänen gibt es eine ganze Reihe von Anlässen für eine Gruppenreise: Firmenjubiläen, der besondere Hochzeitstag, Vereinsfeiern oder ein runder Geburtstag. Busrundreisen stehen dabei immer hoch im Kurs. Für solche Anlässe gibt es im Reisebüro Happyday die Möglichkeit bis zu vier Kleinbusse mit Platz für jeweils 8 Personen zu buchen. Ab 17 Personen kann die Reise sogar im 4-Sterne-Reisebus starten. Insgesamt stehen 44 Sitzplätze zur Verfügung. Natürlich ist es möglich, die Erlebnistour dann in Eigenregie zu organisieren.

Viel entspannter ist es allerdings, auf die Erfahrung des Happyday-Teams zu setzen und sich von den Tipps inspirieren zu lassen. Denn maßgeschneiderte Gruppenreisen sind ein weiteres Steckenpferd von Annette Ebert. "Wir gestalten Gruppenreisen je nach Wunsch ganz individuell und können dafür aus dem Vollen schöpfen. Ob kleine Reisegruppen oder große Gesellschaften - wir haben bei allem langjährige Erfahrungen, und wissen, wie man seine Gäste verwöhnen kann. Viele Vereine lassen sich von uns regelmäßig Tagesfahrten zusammenstellen, bei denen sie sich am Ende um nichts mehr kümmern müssen. Ob mit oder ohne Übernachtung - jede Tour wird zum ganz besonderen Erlebnis."

Gemeinsam reisen. Foto: Foto: monkeybusinessimages via iStockPhoto

Das Team von Happyday Reisen kennt dabei nicht nur beliebte Reiseziel, sondern übernimmt die gesamte Organisation: Idyllische Reiserouten, hervorragende Gasthäuser, geführte Touren durch einen Reiseleiter, Begrüßungsgetränke, Wunschmusik, Moderation, Dekoration, Showeinlagen und vieles mehr gehören bei einer Gruppenreise nach Wunsch zum Gesamtpaket. So wird jede Erlebnistour in der Gruppe zum unvergesslichen Erlebnis. Kurztrips nach Spanien, Reiseziele in die Natur, Aktiv-Touren oder weinselige Momente - die Ideenvielfalt des Reisebüros kennt keine Grenzen.

Sie haben andere Reisepläne? Sie suchen nach Pauschalreisen? Möchten exklusive Hotels entdecken? Oder besondere Kreuzfahrten erleben? Dann besuchen Sie das Reisebüro in Niederwiesa und lassen sich im Wintergartenbüro umfassend beraten. Hier fängt Entspannung schon beim Buchen an!

Reisebüro Happyday

Chemnitzer Straße 1a

09577 Niederwiesa

Telefon: 03726 712847

Mehr Informationen unter https://happyday-reisen.de/





