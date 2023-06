Mit der Erlebnisfabrik macht die Suche nach dem Geschenk richtig Spaß.

Etwas zu verschenken macht den Menschen eine riesige Freude. Man denke nur an die strahlenden und glücklichen Gesichter der Liebsten, wenn jemand sich Zeit und Liebe für einen genommen hat.

Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder auch zu den kleinen Feierlichkeiten wie Ostern: Immer wieder steht die eine Frage. Was schenkt man den Liebsten und Herzensmenschen? Die meisten besitzen schon alles Materielle. Wenn jemand schon sagt: "Ich will keine Geschenke!", dann wird es für diejenigen, die trotzdem eine Freude bereiten wollen, wirklich schwer.

Dafür gibt es jetzt die Erlebnisfabrik. Sie ist die Anlaufstelle für Geschenke, die bei jedem gut ankommen.

Der Online-Shop für Erlebnisgeschenke mit Sitz in Dresden hat sich auf das Thema Erlebnisgutscheine spezialisiert und bietet aktuell über 650 Events in allen Kategorien an. Von Action über Motorsport, von Nostalgie über Kultur, von Lifestyle bis zu Wellness gibt es hier spannende Angebote.

In 95 Prozent der Angebote sind die Preise mit dem Veranstalterpreisen identisch, dafür erhalten die Kunden der Erlebnisfabrik eine Menge Vorteile, die gerade auch dem Beschenkten richtig freuen werden.

Und das sind die Vorteile als Erlebnisfabrik Kunde:

Gebührenfreier Umtausch des Gutscheins innerhalb der Gültigkeit

Hochwertige Geschenkverpackung für jeden Gutschein gratis dazu

Eine Glückwunschkarte gratis dazu

Gutscheine verlängerbar und somit mindestens drei Jahre gültig

Preisgarantie innerhalb der Gültigkeit - keine Nachzahlung trotz Inflation

Als einziger Anbieter in ganz Deutschland bietet die Erlebnisfabrik passend zur den Erlebnissen auch Geschenkboxen (für nur 19,90 Euro) mit passenden Kleinigkeiten an. Direkt mit Schleife und Geschenkband verpackt, kommt der Gutschein samt Geschenkbox an und kann so überreicht werden. Damit ist kein weiterer Weg nötig. Es ist das perfekte Rundum-Sorglos-Paket.

Nicht nur durch das riesige Angebot, sondern auch mit einem exzellenten Kundenservice schafft es die Erlebnisfabrik aus Dresden bei diversen Vergleichen und Tests immer wieder Top-Bewertungen zu ergattern.

Die Erlebnisfabrik ist nicht nur Verkäufer, sondern auch Erfinder von besonderen Erlebnissen. So kann man bereits im dritten Jahr das beliebte und einzigartige Frühstück im Riesenrad in Dresden buchen! Ab dem 07. Juli steht das 55 Meter hohe mobile Riesenrad wieder auf dem Postplatz und lädt unter anderem mit der Erlebnisfabrik zu einer einstündigen Frühstücksfahrt ein.

Und hier noch einige Ideen zum Überraschen.

Das sind tolle Erlebnisgeschenke für Frauen:

Und das kommt meist bei Männern gut an:

