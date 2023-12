Funkelfenster laden zu Abstecher nach Limbach-Oberfrohna ein

Mehr als 20 sonst leerstehende Schaufenster an verschiedenen Standorten, verteilt in der Innenstadt von Limbach-Oberfrohna, sind vom in Lichtenstein ansässigen Helmnot-Theater mit abwechslungsreichen Kunst- und Bilderwelten zum Thema Märchen inszeniert worden - winterliche Raum-Inszenierungen von "Schneewittchen und die sieben Zwerge" über den "Gestiefelten Kater" hin zum "Kleinen Muck", aber auch internationale Märchen. Das Foto zeigt das Motiv des Märchens "Gaya & Nilantha und die Reise zu den Sternen" aus der Feder von Helmot-Theaterchef Dirk Grünig (die Puppen stammen von einem Marionetten- bauer aus Sri Lanka). In den märchenhaften Wochen bis Mitte Januar finden in Limbach-Oberfrohna mit seinen Ortsteilen weitere Veranstaltungen statt, die sich mit einem Besuch der Funkelfenster zu einem ganz besonderen Familienausflug verbinden lassen, heißt es von der Stadtverwaltung. (jarn)

