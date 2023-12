Manege frei: Weihnachtszirkus veranstaltet große Silvester-Gala

Mit einem großen Silvester-Feuerwerk wird der Plauener Weihnachtszirkus der Familie Weisheit nicht nur das alte Jahr verabschieden, sondern auch in das neue starten. Erstmals bietet nämlich der Weihnachtszirkus, der derzeit im Plauen-Park in Kauschwitz gastiert, zusätzliche Veranstaltungen im Januar an. Zunächst startet jedoch die große Silvester-Gala am 31. Dezember ab 15 Uhr. Im Anschluss an die gut zweistündige Show wird für alle Besucher auf dem Areal vor dem Zelt ein großes Feuerwerk im Freien entzündet. Ins neue Jahr startet der Zirkus schon am 1. Januar mit einem besonderen Papa-Tag. Väter, die mit ihren Kindern die Veranstaltung um 15 Uhr besuchen, haben freien Eintritt. Selbstverständlich gewährt die Zirkusfamilie auch Müttern freien Eintritt zum Mutter Mama-Tag am 7. Januar um 14 Uhr. Der Familientag mit vergünstigten Rangplätzen für jeweils 15 Euro findet am 5. Januar statt. (cbo)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.