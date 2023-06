100 Kinder sagen „Danke“: Wie Eltern, ein Förderverein und umliegende Firmen eine Kindertageseinrichtung glücklich machen

Kleine Hände bauen große Sandburgen in der evangelischen Kita „Schatzkiste“ in Waldenburg. Lange habe man auf den Moment warten müssen, in dem alle Kinder gemeinsam Platz in einer großen Sandlandschaft finden. „Seit über einem Jahren stand der Wunsch. Finanziell umsetzbar war er nicht“, sagt Teresa Schubert. Sie ist seit 2020 Leiterin der...