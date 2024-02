Abschleppdienst muss nach Vorfahrtsfehler in Dennheritz Unfallwagen bergen

Bei einem morgendlichen Zusammenstoß auf der Glauchauer Straße zur B 93 war ein Hyundai abschleppreif.

Dennheritz.

Nach einem Vorfahrtsfehler hat es am Mittwochmorgen in Dennheritz einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gegeben. Eine 62-jährige VW-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Hyundai. Laut einer MItteilung der Polizeidirektion Zwickau stießen die Fahrzeuge gegen 6.50 Uhr auf der Glauchauer Straße an der Auffahrt zur B 93 zusammen. Der Hyundai des 41-jährigen Fahrers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während beide Fahrer bei dem Zusammenstoß unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (kru)