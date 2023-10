Auestraße in Glauchau teilweise gesperrt

Die B 175 soll ausgebaut werden. Das erfordert einige Vorarbeiten – und eine Sperrung in der Umgebung.

Von Dienstag an müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in Glauchau auf eine weitere Straßensperrung einstellen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, wird dann für zehn Tage die Auestraße zwischen der Hochuferstraße (B 175) und dem Frankenweg gesperrt. Hintergrund ist der geplante Ausbau der B 175. Dafür erfolgen nun Vorarbeiten:...