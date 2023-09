Ausbilder Schmidt übernimmt für einen Abend im Glauchauer Stadttheater

Markige Sprüche über Luschen, ein unerwartetes Outing und ein gewohntes Outfit stehen den Besuchern am Donnerstag ins Haus.

Glauchau.

Kurzentschlossene haben am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Glauchauer Stadttheater die Chance auf einen Abend voller Kurzweil: Ausbilder Schmidt hat sich angesagt, beziehungsweise folgt dem Befehl seines Managements. Unter dem Motto „Anschiss für jeden – hat noch keinem geschadet“ geht es rund um Alltagsbeobachtungen und -hindernisse, die ach so verweichlichte Jugend und die Gründe für die bedingte Verteidigungsfähigkeit dieser Tage. Der gefühlte Feldwebel outet sich allerdings im Laufe seines Programms „Morgen ihr Luschen, Luschienen und Lurche!“ auch als Top-Ober-Lusche. Für den Eintritt muss man nicht ins Kreiswehrersatzamt, 23 Euro pro Person an der Kasse sind die einzige Zutrittsvoraussetzung. (kru)