Ausflugslokal „Glänzelmühle“ in Waldenburg: Neubau aus Holz als Ersatz für altes Zelt

In für die Branche schwierigen Zeiten hat sich Inhaberin Heike Hainich für die Investition entschieden. Ab wann kann unter dem Dach der Holzkonstruktion geschlemmt, gefeiert und getanzt werden?

Das rasante Tempo der Zimmerleute sorgt für staunende Blicke und für lobende Worte: Nur knapp drei Wochen liegen zwischen Baubeginn und Richtfest für den in Holzständerbauweise errichteten Neubau am Ausflugslokal „Glänzelmühle“ im Grünfelder Park in Waldenburg. „Nachdem das alte Zelt am 22. Januar abgebaut wurde, haben die Zimmerleute...