Autorin aus Leipzig stellt in Meerane ihren Jugendroman vor

Zum neunten Mal lädt die Meeraner Stadtbibliothek Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren zum Buchsommer Sachsen ein: Vom 28. Juni bis 18. August gilt es wieder, so viele Bücher wie möglich zu lesen. Interessierte melden sich in der Stadtbibliothek an. Bei ihrer Registrierung erhalten sie ein Leselogbuch, in dem sie ihre...