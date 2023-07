Bauarbeiter muss vor renitentem Autofahrer in Meerane zur Seite springen

Meerane.

Nur mit einem Sprung zur Seite hat ein Bauarbeiter am Montagnachmittag in Meerane schlimme Verletzungen verhindern können. Laut Polizei räumte ein 73-Jähriger gegen 17.40 Uhr eine Baustellenabsperrung in der Seiferitzer Allee zur Seite, um durchfahren zu können. Gesehen wurde er von einem Bauarbeiter, der den VW-Fahrer nicht aufhalten konnte, aber von ihm am Knie getroffen wurde. Um einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden Fahrzeug zu verhindern, sprang der 55-Jährige zur Seite und blieb dadurch unverletzt. Thüringer Polizisten traf den Fahrer später in seiner Wohnung in Greiz an. Er muss sich wegen versuchter Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (fp)