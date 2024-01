Blaulicht-Einsatz an der Äußeren Crimmitschauer Straße in Meerane: Das war der Grund für das große Aufgebot der Retter

Am Mittwoch hat sich vorübergehend eine Vollsperrung der wichtigen Verbindung erforderlich gemacht. Die Helfer mussten einen Mann vom Dach eines dreigeschossigen Hauses retten. Was bisher bekannt ist.

Ein Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst hat am Mittwochmittag für eine Vollsperrung der Äußeren Crimmitschauer Straße in Meerane gesorgt. Der Grund für das große Aufgebot der Retter an der wichtigen und stark befahrenen Strecke: Ein Mann befand sich in einer hilflosen Lage auf dem Dach eines dreigeschossigen Hauses. Zu den...