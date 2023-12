Blitzer-Technik in Meerane nachgerüstet: Wie viele Temposünder werden in der Innenstadt ertappt?

Das Dezernat für Sicherheit und Ordnung der Stadt hat aktuelle Zahlen zu den Geschwindigkeitsüberschreitungen veröffentlicht. Sie gehen spürbar zurück.

Sieben Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind, werden durchschnittlich jeden Tag am stationären Blitzer an der August-Bebel-Straße in Meerane ertappt. Damit ist die Zahl der Verstöße an der Kontrollstelle im Stadtzentrum, wo „Tempo 30“ gilt, rückläufig. Das geht aus von Iris Anders, Dezernentin für Sicherheit und Ordnung im Neuen...