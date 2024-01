„Bürgermobil“ der AfD in Glauchau-Jerisau beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde der Transporter mit Aufklebern beklebt und wohl auch zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an einem Parteifahrzeug im Glauchauer Stadtteil Jerisau. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, handelt es sich um ein „Bürgermobil“ der AfD. Der weiß-blaue Renault-Transporter stand demnach auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an der Waldenburger Straße, als sich am Montag zwischen...