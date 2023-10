„Coole Knolle“: Kochbus soll Grundschüler in Glauchau und Thurm auf den Kartoffel-Geschmack bringen

Die Kochbus-Tour zu Grundschulen im Freistaat ist eine Aktion der Sächsischen Marktgemeinschaft Erdäpfel, der Erzeuger und Vermarkter angehören.

Die Internationale Grundschule in Glauchau und die Grundschule Thurm sind kommende Woche Stationen des Kochbusses der sächsischen Marktgemeinschaft Erdäpfel. Dabei sollen am Mittwoch die Grundschüler in Glauchau und am Donnerstag die in Thurm mit der heimischen Kartoffel als natürlichem Bestandteil ausgewogener Ernährung vertraut gemacht...