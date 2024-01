Das Glauchauer Neujahrsbaby 2024 heißt Laura

Die Eltern sowie die große Schwester Pia freuen sich über den Familienzuwachs. Den Kindersegen des alten Jahres beendete am Silvestertag der kleine Phil.

Das erste Baby, das 2024 im Klinikum Glauchau zur Welt kam, wird nach seinem kurzen Aufenthalt im Virchow-Klinikum Glauchau in Bernsdorf leben. Die kleine Laura erblickte am Montag um 6.58 Uhr das Licht der Welt. Das Mädchen mit dem markanten Geburtstag am 1. Januar wog 2760 Gramm und war 48 Zentimeter klein. Die Eltern Doreen und Tobias freuten...