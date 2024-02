Diebe stehlen aus Lagerraum in Meerane hochwertige Kabel und Mikrofone

3000 Euro oder mehr ist das Diebesgut wert, das Unbekannte in den vergangenen drei Wochen in der Meeraner Innenstadt abtransportierten.

Die Beamten des Glauchauer Polizeireviers ermitteln zu einem Diebstahl in der Meeraner Innenstadt, der sich in den vergangenen drei Wochen ereignet hat. Laut einer Mitteilung von Pressesprecherin Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau drangen Unbekannte in einen als Lagerraum genutzten Keller eines Gebäudes an der Marienstraße ein. Der...