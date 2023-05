Einbruch im Spielzeugland in Glauchau: Waren die Täter auch in der Lego-Ausstellung?

Schloss, Bismarckturm, Post und Bürgerheim: Maik Schenker und seine Mitstreiter haben viele markante Gebäude aus Lego-Steinen nachgebaut. Die Lego-Ausstellung, die in der Vorweihnachtszeit stets tausende Besucher anlockt, befindet sich in der obersten Etage eines Geschäftshauses an der Leipziger Straße in Glauchau. Und damit im gleichen Objekt wie...