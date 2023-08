Einbruch in Geräteschuppen eines Gartengrundstücks in Glauchau

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmittag ist in den Geräteschuppen eines Gartengrundstücks in Glauchau eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten Elektrowerkzeuge, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge wurde der Einbruch in der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, auf einem Gartengrundstück am...